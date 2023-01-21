農曆除夕，新北市長侯友宜今（21日）一早前往新北市聯合醫院三重院區慰勞醫護。（葉書宏攝）

農曆除夕，新北市長侯友宜今（21日）一早前往新北市聯合醫院三重院區慰勞醫護。（葉書宏攝）

農曆除夕，新北市長侯友宜今（21日）一早前往新北市聯合醫院三重院區慰勞醫護，侯友宜表示，期待今年疫情趨緩，經濟能夠重新復甦，大家攜手合作，醫護守護新北市民的健康，讓團隊繼續努力的跟所有市民朋友並肩作戰。

除夕慰勞醫護辛勞 侯友宜也盼：經濟能夠重新復甦

侯友宜表示，新北市這幾年疫情大概是全台灣重中之重，尤其新北市的專責醫院就是三重聯醫，在疫情上三重聯醫扮演一個非常重要守護新北市民健康最重要的責任，這幾年來非常感謝聯醫的所有的醫師跟護理人員，所有的工作夥伴扛起了防疫。

侯說，如今在疫情舒緩，特別在除夕來謝謝辛苦的醫療夥伴們以及工作團隊，因為他們的認真努力，讓新北市的疫情能夠守得住。所以今天特別在除夕夜來發給他們「兔吉利來」福袋，大家都能夠平安，也期待今年疫情舒緩，經濟能夠重新復甦。

衛生局表示，年節期間，新北聯醫提供全天候急診醫療服務，1月24日、1月25日（初三、初四）上午加開春節特別門診，1月26日（初五）恢復正常門診。