新北市長侯友宜日前在臉書分享年夜飯照片，卻因菜色有水餃，遭綠營側翼粉專抹黑，指他是在拉攏深藍選民。對此，台大政治系教授左正東痛批，這些抹黑侯友宜的側翼破壞了台灣的團結「無事生非」，他並翻出總統蔡英文多年前與長輩們一同包水餃的照片反擊。

左正東昨（25）日在中天政論節目《辣晚報》提到，台北市有一間水餃店在招牌上註明「蔡英文特別愛吃的」，自己每次要買冷凍水餃時該店都大排長龍，疫情期間也是如此。

左正東接著說，蔡英文曾在多年前拜訪日照中心，與老人家們一起包水餃，他推測，蔡近年不再與一般民眾包水餃，就是擔憂會被認為是在討好特定選民。

左正東認為，抹黑侯友宜的這類文章破壞台灣應有的融洽和團結，不只害了民進黨更害了國民黨，雖然有可能成為藍營催票劑，但終究不是健康的事。

而對於遭攻擊，侯友宜回應，水餃本來就是平常會吃的主食，不一定是在春節期間吃，而且吃什麼並不重要，重點是過年期間跟家人在一起，從家庭的溫馨幸福凝聚力量，讓社會祥和，每個人和睦、平安，共同面對國家的未來。