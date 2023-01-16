人民最好比豬還蠢，這是民進黨統治台灣的基本綱領，方程式是「反中＋抱美」，結果是賠光自主性，到頭來，要求人民當炮灰也不害臊之外，還不准你懷疑美國。

賴清德將疑美論者視為公敵，不奇怪，倒令反美的我感到欣慰，因為這只會刺激疑美隊伍，使其更有戰鬥力。從近日疑美論者的反撲看來，此隊伍陣容堅強，連學術地位隆崇的朱雲漢都為了布雷車軍購，公開抨擊「邪惡的美國鷹派」，看來疑美風暴已成形，台灣社會總算有救。

疑美，要從台灣人過往最深信不疑之處開始，也就是美國主流媒體與知名智庫。

台灣自由派將美國主流媒體的價值觀，地緣政治觀，與西方敘事高捧了30年，讓台灣社會習慣性認為「美式」就是好，就是進步，就是獨立開放，就是歷史的終結。直到近年美國轉向反華，反到拿台灣獻祭，令有些自由派受不了，轉過頭來疑美，但也有些自由派還活在30年前，對近年美國盛極而衰的轉變，刻意無視，深怕疑美就是否定昨天的自己。

●美國主流媒體的墮落

媒體本來就是政治權力結構的一部分，其影響力愈大，就愈吸引權力對其進行收編，真正的獨立媒體，往往是影響力有限的小媒體。也就是說，我們閱讀的世界級美媒，都是政治的奴僕與打手，他們首要任務是認知作戰，攻擊對象隨權力當下的需要而轉移。

在社群媒體崛起後，情況又更糟，媒體為了存活，必須提供觀眾讀者喜歡的新聞，有美國資深新聞工作者形容，這現象是「受眾優化」(audience-optimization)，即「新聞敘事由受眾喜好來引導，而不再以事實引導」。

從社群媒體的現象看，觀眾讀者喜歡的，往往是錯誤的(觀點與資訊)，這便使得新聞工作避不開媚俗，自然也就傾向「將錯就錯」，但求娛樂性高，受眾喜歡最重要。

最典型的例子，就是維吾爾族人口不斷上升，美媒卻鋪天蓋地販賣「新疆種族滅絕」。至此，媒體的系統性偏差已接近破表。觀點，措辭，敘事，全數歪七扭八。

主流媒體接觸的民眾最廣泛，前者甘於轉蠢，後者也就隨之變笨，因此，說美國人民被搞到愈來愈笨，並不誇張。而更笨的，就是見到「美媒報導」就拜的那些台灣人。

民進黨的統治，很大程度上受惠於美國主流媒體的反華敘事，因此台灣社會轉向疑美，台灣人民不願再笨下去，對民進黨而言如同敲響喪鐘，兒皇帝與準兒皇帝都怕死了。

●知名智庫的利益結構

比美國主流媒體更令台灣社會「尊敬」的是眾多知名美國智庫，此領域畢竟是「頂尖」專家學者在說話，一般人並沒有否定其觀點的知識儲備，與拆穿其謊言的美國時間，不過，論腐敗，這些智庫與主流美媒相比，也是不遑多讓。

去年12月，歐洲研究委員會(European Research Council)資助了一項關於美國智庫與利益衝突的調查，並將結果發表在賽吉研究期刊(SAGE Journals)上，深度剖析知名智庫與資助者的共生關係，研究對象包含布魯金斯學會(Brookings Institution)、戰略與國際研究中心(CSIS)、大西洋理事會(Atlantic Council)等大家耳熟能詳的智庫。

該報告直言「沒有免費資助這種事」，智庫的資助者願意掏錢搞公開報告，就是想影響輿論市場，官方政策，甚至塑造社會思潮。因此，智庫丟出來的報告，會經過資助者審查，自我審查，與觀點過濾，用看似專業的偏見引導公共思想。

受調查者訪問的智庫研究員透露，他們被要求遠離有爭議的分析，如「不要談論政府軍國主義……而是談論恐怖分子在做什麼」。顯然，該智庫曾在美國打擊中東恐怖份子時，被資方要求避談美方的軍國主義發展。那這資方不是軍火商利益結構，又能是什麼？

另一位受訪的前智庫研究員則大白話說：我們所做的不是研究，而是一種宣傳。

現在你想起CSIS近日發布的台海戰爭兵推了嗎？是的，該兵推之所以荒謬，就在於其目的是宣傳軍售台灣，而不是做分析。

美國智庫的資助者不見得是美國金主，還包含外國資助，如去年熱炒過一波的「聯合國2758號決議」，由「德國馬歇爾基金會」（GMF）的葛來儀，與「大西洋理事會」（Atlantic Council）研究員莊宛樺共同發表報告，指控中國大陸扭曲聯合國2758號決議，這份報告就是台灣資助的。

該報告再由美國主流媒體(紐約時報等)轉述，加工，渲染，又加入美國外交官系統的搖旗吶喊，共同形成一波震耳欲聾的「美式咆哮」以影響國際與論。對台灣的民進黨而言，這是一次可以列入黨史的國際炒作，但就是完全無效。

不同智庫的不同資助者，若在某些議題上有共同利益，就會在智庫生態裡形成話語權壁壘，讓外界覺得專家們都同意彼此的看法，但這只是因為持不同意見的專家都被排除在外了。

簡言之，美國主流媒體，知名智庫，軍火商，傳產商界，政府要員，國會議員，在台海議題上形成了一個龐大的共犯結構，攜手壓迫台灣進萊豬，買武器，擴軍，仇中，反共，做炮灰。

這屆兒皇帝呢，是照單全收。下屆兒皇帝呢，還不准你疑美。

讓我們用事實說話，台灣農漁產品遭對岸禁止進口，美國有沒有照單全收救台農呢？其小弟日韓有沒有照單全收呢？民進黨要人民喝澳洲紅酒挺澳洲，喝蘭姆酒挺立陶宛，這兩個國家拿出過什麼像樣的惠台措施沒有？被美國當盤子，綠營側翼網軍還要你叩頭謝恩不是嗎？

誠然，朱雲漢口中「邪惡的美國鷹派」，不是指所有美媒與智庫，畢竟美國內部在台海議題上有至少兩種路線，鷹派之外，也有現實主義陣營並不苟同激進路線，不過，在武裝台灣這個面向上，還算大致合拍，只有在細節上分歧。而那些親華的美國專家學者，大都被撕去「合格標章」，踢出輿論舞台了。

都被當炮灰處理了還不能疑美，也只有欺民媚外的兒皇帝幹得出來。依我看，只是「疑美」而沒「反美」已經是太客氣了。

所以說，人民最好比豬還蠢，你不夠蠢，民進黨就不知道該怎麼統治。不過，綠營的愚民紅利看樣子也快耗盡了，所謂「形勢比人強」，美國愈是想在台海生事，戰爭就愈是逼近，民眾的恐懼也就愈大，按台獨(或假台獨)路數，什麼賤招都有，就是沒有消弭恐懼的對策。

現在你懂了，賴清德在皮皮挫，因為你變聰明了，知道該疑美，不如此無法找回自主性，沒有自主性就稱不上是個台灣人，只能算美式賤民。（作者為自由撰稿者）

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