大陸一名李姓男子日前帶父母到三亞度假，怎料到父母要回家時，居然連沒用完的牙膏、醬料等都要打包帶走，為了省錢還不肯用快遞寄回老家，執意要「人肉搬運」，導致最後沒趕上飛機，讓他超無奈。

根據陸媒《上游新聞》報導，李姓男子近日因為父母的節儉，在抖音上爆紅。他日前帶父母到三亞度假，2個月花了20多萬人民幣（新台幣89.2萬元），但在回東北老家的過程中，因為父母太節儉，可以說是歷經了一波三折。

他無奈透露，花捲回鍋蒸了16次，敲起來都硬邦邦的，爸媽還捨不得丟掉，別墅裡的剩菜、沒用完調味料都要裝在瓶子裡，用了一半的牙膏也要帶走，連掃把、畚斗也不放過，綁在背上要帶回家，共包了17個包裹。原本他計畫用快遞把東西送回家，怎料到爸爸竟把快遞員趕走，執意要靠自己「人肉搬運」。

由於行李太多，預約的商務車根本裝不下，導致最後沒有趕上飛機，李男表示，退票損失了幾千手續費，最終只能重新購買火車票，車票800多人民幣（約新台幣3550元）一個人，從海口坐火車返回東北，「折騰了半天，飛機沒趕上，手續費也扣了幾千，本來想節儉，但算起來其實錢花得更多。」

李男嘆，家裡條件越來越好，爸媽反而越來越小氣，可能覺得兒子賺錢不容易。由於過程實在太克難，李男的粉絲瞬間破6萬人，不少人都很期待他再次更新「看著好搞笑，父母這樣真的很抓狂」、「純屬丟了西瓜撿芝麻」、「還以為是P圖上去的」。

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