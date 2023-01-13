中華隊今天召開選訓會議確定36人集訓名單，其中也有遺珠產生，中信兄弟陳子豪及樂天桃猿林泓育都因為身體傷勢、狀態調整不及婉拒參賽，另外，原本教練團想納入旅美左投林昱珉，但考量到他無法完整參與集訓而作罷，改選富邦悍將陳仕朋。

中華隊將在28日斗六報到並展開集訓，2月6日提交最後30人正式參賽名單，沒進入正選名單的6名球員也會持續進行集訓，若未來有球員受傷將從6人中遞補。

總教練林岳平也提到這次名單中的遺珠人選，「我會覺得是陳子豪。他本來在名單內，第一時間也願意打，但後來因為他手腕有傷勢，經過治療後評估休息天數需要拉長，覺得會來不及參與集訓，因此婉拒我們的邀請。」

「餅總」提到，林泓育與陳子豪也是有相同狀況，在徵詢參賽意願時表達自己身體狀況沒辦法調整到位，所以婉拒參賽，另外，沒有選進許基宏，單純就是戰力上做的選擇。

林岳平也指出，旅美左投小將林昱珉可說是名單中第37人，但因為集訓日期無法配合，最終遭到割愛，「因為他可以回台灣集訓時間是2月初，但那時也要交最終30人名單，沒辦法在一開始集訓中觀察、掌握他的狀態。」

「餅總」強調，不是因為林昱珉能力不好，而是因為他還年輕，教練團希望能夠全程掌握，所以沒有把他擺進36人集訓名單中，改選同樣是左投的陳仕朋，「他（陳仕朋）過往季賽中表現優異，可以在一開始集訓觀察他的狀態，所以才做出最後決定。」