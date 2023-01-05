中華隊5日舉行教練團會議，針對經典賽第2階段球員名單進行討論，總教練林岳平表示，今天一共選出36人名單，將提報至13日召開的選訓會議中討論，確認名單後，屆時中華隊將在28日展開集訓，至於近期最受矚目的旅美好手張育成，「餅總」直言他確實有在36人集訓名單內，另外像是張奕、吳念庭、宋家豪、王柏融、林子偉等旅外球員也是在名單裡面。

從原本的35人名單到多1人，林岳平表示，原本就沒有約束是35人，今天教練團對每個位置都有提出一些預備球員，並考量到旅外球員報到時間不同，才會增加為36人名單。至於這36人的配置名額，中職秘書長同時也是選訓委員召集人楊清瓏表示，教練團確實針對球員配置討論很久，但不宜現在公布，「現在是要想著，要怎麼排出最優異的隊形。」

雖然現在還卡在中職與球員工會協議中，無法對外公布名單，不過楊清瓏也指出，今天會後會開始啟動簽署參賽意願同意書，簽署完畢後就會提供給選訓委員去做確認。

「餅總」也透露幾位在名單中的旅外球員，包含近期因為兵役問題鬧得沸沸揚揚張育成也在36人集訓名單內，另外張奕、吳念庭、宋家豪、王柏融、林子偉等旅外球員也是在名單裡面，另外36人名單中已無業餘球員，至於「40歲以上」的那位球員是否還在其中則未透露。

不過集訓初期旅外球員沒辦法參與，林岳平指出，日職方明確規定，外籍球員跟日本本土球員都是在2月15日放行，旅美球員則是在一月初回到母隊，中華隊也會持續與球團密切聯繫，掌握球員可以加入集訓的日期。