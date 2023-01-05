新竹市政府5日上午針對新竹棒球場場勘舉行記者會，新任市長高虹安表示，經過2次場勘過程發現排水、淺層土壤有廢棄物等狀況，短時間內難以改善，因此新竹棒球場不會爭取舉辦今年經典賽（WBC）官辦熱身賽；對此承辦此次賽事的悍創運動行銷表示，將不會把新竹納入比賽場地，熱身賽使用洲際、台體大及斗六棒球場。

第5屆WBC今年3月開打，中華隊所屬的A組將在8日至13日洲際棒球場進行，不過除了主要賽事所需的球場外，還需要與主球場車程1小時內的2座球場，作為熱身賽、訓練場地使用。

新竹棒球場去年中啟用，但僅打了2場中職賽事就因有球員受傷、球場問題一一浮現緊急「喊卡」，之後就開始進行改善工程。原本這次也要將新竹納入WBC熱身賽場地，但先前新竹市政府因球場仍在改建中婉拒場勘，後來才又同意讓WBC在12月14日進行場勘。

高虹安指出，首次場勘時大聯盟場勘時為測試排水，打開灑水系統30分鐘後即發生嚴重積水且需要半天才能排水，當天大聯盟表示需要土壤帶回化驗，而為了化驗土壤，開挖後卻在左外野淺層土壤發現廢棄磚頭，1月4日安排再次會勘，隨機取樣下還挖到廢棄電線、直徑超過3公分的磚頭，高虹安說：「都是不符合規定的狀況。」

對此，悍創運動行銷總監高偉凱表示，新竹球場無法成為WBC熱身賽場地，就回到之前使用洲際、台體大、斗六棒球場的情況，會配合中華隊及味全龍集訓需求來整理場地，讓兩隊不會受到影響；中華隊預計在28日展開35人集訓，地點都在斗六棒球場。