新竹棒球場挖出廢土、磚塊及電線，甚至登上國際版面讓台灣淪為笑柄，民進黨台北市議員王世堅為此砲轟新竹市前市長林智堅，但卻引起林的前助理、新竹市議員楊玲宜不滿，反酸對王的印象僅有跳海及帶女助理上摩鐵等，怒嗆「身為民進黨籍的議員，用著民眾黨側翼不實的論述說法來評斷整件事，別跟我說王世堅你有多專業！」

楊玲宜今（10）日凌晨在臉書表示，王世堅是一位被政治圈耽誤的綜藝咖，她對王的印象就只有跳海事件、高空彈跳、剃髮等，甚至還把帶助理上摩鐵開房間，硬說是為了喬民眾陳情的公事，根本是台灣政治史上最愛打賭又常常賭輸的政治人物，不然就是積欠員工勞健保付不出來，被工會代表提告，跟新竹市長高虹安一樣是個慣老闆。

「說實在的，聽完他對竹市棒球場的評論，我只有汗顏！」楊玲宜指出，王世堅身為民進黨籍議員，卻用民眾黨側翼不實的論述說法來評斷整件事，連統包政府相關採購法令都搞不清楚，「若說是國賊？我覺得這角色獎項肯定要頒給你會更適合，無人與你能比。」

楊玲宜認為，王世堅因婚外情在炎上被揶揄一事，向其家人再次道歉，但王為了個人蹭聲量提高知名度，不分事情黑白，辱罵別人是草包國賊，是否也應向林智堅的家人道歉，「被神經病罵神經病還真衰！」