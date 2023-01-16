新竹市政府行政處長、民眾黨秘書處主任早被警告「有小三遭踢爆外遇偷腥，目前已請辭獲准，相關話題引發熱議。而據周刊報導，此事是友人看不下去匿名爆料， 要為謝妻打抱不平；友人轟，謝妻對他這麼好，最後卻換來了丈夫外遇結果，根本是民眾黨的「陳世美」。

民眾林姓美女黨工（圖）被爆介入謝泊泓家庭。（本報資料照片）

根據《鏡周刊》今（16）日報導，有謝泊泓夫婦的好友匿名爆料，指謝妻一向很信任老公，就算工作到深夜、甚至週末不在家，她也體諒丈夫公務繁忙，從不對此過問和查勘細節，「他老婆就是不會吵、不會鬧的那種，太信任他了！」

報導稱，該匿名友人指，直到謝泊泓確定到竹市府擔任處長，其妻都還不知道工作細節，以及謝在新竹的宿舍地點。等到謝泊泓到新竹就職後，更多次以公務繁忙等不同理由不回家，甚至假日也是如此，該匿名好友指出，當時已有人建議謝妻要注意謝在外有沒有小三，但她總是說「不可能」。

匿名友人回憶道，謝泊泓的妻子陪著她一路吃苦，在謝結束為台北市前市長柯文哲連任的輔選工作、收入不穩定時，謝妻還曾讓他搬到娘家住半年，岳父母更將他當成自己的兒子照顧。匿名友人最後更痛批，謝泊泓的岳母去年10月過世，謝妻的情緒至今尚未平復，謝沒陪伴她度過低潮，反而把她丟在台北，自己在新竹搞外遇，根本是民眾黨的「陳世美」！