第5屆世界棒球經典賽3月開打，中華隊今天召開選訓會議，確定36人集訓名單，包含投手17人、捕手4人、內野手9人及外野手6人，由中職與旅外球員組成、無業餘球員，共有17名球員具有旅外資歷，包含現役旅外陣容共有8人，隊長由中信兄弟內野手王威晨擔任。

經典賽中華隊36人名單：

投手（17人）：

宋家豪（樂天金鷲）、張奕（西武獅）、鄧愷威（巨人2A）、曾仁和（樂天桃猿）、陳冠宇（樂天桃猿）、黃子鵬（樂天桃猿）、陳禹勳（樂天桃猿）、王維中（味全龍）、林凱威（味全龍）、陳冠偉（味全龍）、江少慶（富邦悍將）、陳仕朋（富邦悍將）、曾峻岳（富邦悍將）、胡智為（統一獅）、呂彥青（中信兄弟）、吳哲源（中信兄弟）、李振昌（中信兄弟）。

捕手（4人）：

吉力吉撈．鞏冠（味全龍）、戴培峰（富邦悍將）、林岱安（統一獅）、高宇杰（中信兄弟）。

內野手（9人）：

張育成（無）、林子偉（奧克蘭喙頭蜥）、吳念庭（西武獅）、鄭宗哲（海盜1A）、范國宸（富邦悍將）、江坤宇（中信兄弟）、王威晨（中信兄弟）、岳東華（中信兄弟）、林立（樂天桃猿）。

外野手（6人）：

王柏融（火腿隊）、成晉（樂天桃猿）、陳晨威（樂天桃猿）、郭天信（味全龍）、陳傑憲（統一獅）、林安可（統一獅）。