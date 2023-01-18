中華女足今天與泰國隊進行國際友誼賽，上半場雖有多次攻門機會，卻都與進球擦身而過，並在上下半場各一次被前鋒薩娃拉（Saowalak Pengngam）單刀破門，以0比2敗北。

中華隊繼去年初的印度亞洲盃後再次對決泰國，上半場攻勢其實不差，前鋒蘇育萱左前場小角度射門被門將擋出，兩次角球攻擊，詹筆涵頂偏，林雅涵的頭鎚則被門將沒收。最可惜的是上半場補時階段，蘇育萱在右側禁區創造起腳空間，可惜右腳射門從左門柱偏出，始終欠缺臨門一腳。

中華隊主力中後衛蘇芯芸因傷缺席泰國行，由林雅涵搭配吳愷晴的中後衛組合，面對泰國簡單直接的攻擊模式，則兩度被直接打穿。第29分鐘，泰國塔妮卡（Taneekarn Dangda）中場拿球轉身長傳，助攻薩娃拉單刀赴會右腳推射破門；下半場換成泰國旅台國腳席拉萬（Silawan Intamee）從左路送出長傳，吳愷晴嘗試頭槌解圍落空，薩娃拉彷彿上半場進球的重播一般，再次殺入禁區射門破網，單場梅開二度。

中華隊試圖尋找前場最佳進攻組合，先發雙箭頭是隊長賴麗琴配蘇育萱，上半場中段換李綉琴頂上鋒線，賴麗琴後撤中場，歸隊好手包欣玄中場後上陣踢右中場，高中小將李翊汶則在下半場後段入替先發左中場陳燕萍，整體傳導攻勢優於泰國，可惜就少了一顆進球。