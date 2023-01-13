新金寶集團今(13)日舉行尾牙，董事長許勝雄表示，新金寶去年全年營收突破2000億元，年增28.12%。展望今年，因供需失衡造成存貨調整問題，可望在今年一至二季陸續消化。台灣是以出口為導向的國家，所以仍要端視全球經濟發展。新金寶集團營運長鄒孔訓表示，今年是詭譎多變的一年，但對於「變化」仍然充滿期待。

新金寶集團隸屬於金仁寶集團，許勝雄表示，今年金仁寶集團在全球9個國家，會有58個工廠，進一步落實在地化生產。新金寶集團涵蓋金寶電子（Kinpo Electronics）、泰金寶科技（Cal-Comp Electronics Thailand）、康舒科技（AcBel Polytech）以及凱碩科技（CastleNet）等。

新金寶集團執行長陳威昌表示，對金寶(2312)而言，2022是豐收的一年，新業務持續增加，但挑戰仍多，例如通膨和升息等，金寶透過不同產品組合，來分散經濟震盪的衝擊。目前看到有些客戶向上微調「FORECAST」。

新金寶集團營運長鄒孔訓表示，泰金寶去年營收為48億美元，年增2成，利潤也有相當程度的提升，因應客戶成長，去年泰金寶再投資一筆泰國土地，面積約51.3萬平方米，大於先前在泰國的2個廠區的總面積。未來規畫在新土地上建造3座工廠，該新取得土地也獲泰國政府當地「免稅區」的核准，預計將有8年的營業所得稅免稅，這對供應鏈設置會有很大的助益。泰金寶在泰國的員工，預計在2年內翻倍由目前2.5萬人增至5萬人。新產區將因應網通和手持裝置訂單。