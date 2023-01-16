朝世界一流EMBA邁進的東海大學再射第二支箭！繼強打Buffet式模組課程與旗艦級精準教學受新加坡國立大學EMBA關注後，再添外援戰力，耀眼10人講座師資名單強勢登場，最受矚目的包括台積電副總經理何麗梅、友達集團董事長彭双浪、佳世達集團董事長陳其宏，以及大聯大集團董事長黃偉祥等人，以講座教授身份登板，將豐沛的實戰經驗轉變成精湛的實務課程面對課堂上的高階經理人。

東海大學管理學院高階經營管理專班（EMBA）不僅位於台中科學園區、精密科技園區與工業區三大園區的心臟地帶，更擁有全台唯一的旗艦級精準教學與Buffet式教學模組的前瞻課程。校長張國恩指出，東海EMBA提出目標導向式的變革，跨域創新融合模塊、微學分、專案、統整（capstone），開創以學生為中心的創新教學方法，教授打破傳統開課模式，透過Buffet式教學模組提供最核心菁華的學習內容。東海管理學院李書行院長補充指出，Buffet式的教學模組，是最能靈活因應科技時代的管理技法，EMBA導入史丹佛式的專案學習方法，引進「教練」輔導模式，融入博雅人文特色推出獨特的精準教學模組化課程。

EMBA主任許恩得表示，東海EMBA全面匯集一流師資建構最佳創新、創業的管理課程，目的就是要透過產學融合訓練一流人才面對詭譎多變的商業市場。在與張國恩校長、李書行院長的商議下，決定新學期補強外援師資戰力，並共同操刀邀請企業總裁打造世界級的講座教授團隊，耀眼的10位講座教授名單各個皆屬企業舵手，包括台積電副總經理何麗梅、佳世達集團董事長陳其宏、友達集團董事長彭双浪、大聯大集團董事長黃偉祥、緯創資通集團副董事長兼執行長黃柏漙、台灣產業創生平台董事長董事長黃日燦、巨大集團董事長杜秀珍、大亞集團董事長沈尚弘、勤美集團董事長林廷芳、車王電集團董事長蔡裕慶等人。

友達集團彭双行董事長獲聘東海EMBA講座教授。（照片/東海大學提供）

這10位講座教授被譽為台灣企業大聯盟級的主力投手，東海為了打造最佳EMBA，可說是精銳盡出的安排全面涵蓋人才培育、企業創新、策略革新等精彩課程，包括「台積電人才培育模式、台積電落實ESG的經驗」、「友達集團的轉型與變革、智慧財產管理實戰經驗、雙軸轉型模型」、「佳世達大艦隊理論與實務運用、企業併購實務」、「巨大集團的成功模式」、「台灣產業創生平台企業併購實務、企業升級與轉型」、「大聯大的企業成長策略」、「勤美集團的企業策略與資源整合」、「大亞集團品牌轉型實務」、「車王電集團打造電動車生態系之實戰經驗、精實管理與經營策略、科技創新與管理」等主題。

許恩得表示，企業攜學界研發，學界邀企業授業已成為趨勢，東海EMBA規劃前瞻的課程，第一屆講座教授皆為一時之選，除了何麗梅副總經理、彭双浪董事長、杜秀珍董事長等企業舵手親自授業外，還有在全球景氣逆風之際帶領明基佳世達成長的董事長陳其宏，擁有大刀闊斧決策能力的他將親自教授打群架的「大艦隊」聯盟策略思維；身為車王電集團董事長的蔡裕慶，則不吝嗇的親自指導打造電動車生態系之實戰經驗，這些課程將讓東海EMBA高階經理人專班能更聚焦知識、技術、思想的交流與移轉。許恩得強調，他相信產學的交流不僅促進人才的培育，更助力高階經理人在課堂上尋求問題的解方。