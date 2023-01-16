泰國是許多人旅遊的最愛，但對她來說可能不是，澳洲一位護理系妹在2015結束澳洲之旅，而她因為胃痛提前返國，幾周後又被緊急送往醫院，原來她罹患了顎口線蟲病，恐終身靠鼻胃管進食。

據《每日郵報》報導，當時年僅20歲的護理系學生斯威夫特（Tess Swift），在2015年去泰國玩，而她因為輕微胃病結束假期回家，幾週後她被緊急送往醫院，而醫師卻查不出她到底罹患什麼病，直到去年才查出她罹患了顎口線蟲病（Gnathostomiasis），拖了整整7年。

斯威夫特的消化系統因為顎口線蟲病被侵蝕，她在過去4年間，需要靠鼻胃管進食，而如果當時她有及時接受治療，可以立即殺死寄生蟲，但現年28歲的她恐無法痊癒，需要承受慢性疼痛和多種精神折磨。

斯威夫特說，這有點毀了她的生活，當時她只有20歲，這讓她錯過了很多事，她什麼都做不了。而她在染病後的半年內，就放棄了她的護理學位，因為她要經常進出醫院，被迫和父母同住。

斯威夫特曾經在醫院住了一個多月，接受了無數罕見疾病的檢測，她現在患有嚴重的抑鬱症、慢性疼痛等，在上週，她接受了最新的的手術，治療輸卵管併發症。

據了解，顎口線蟲病是一種由寄生蟲感染的病，主要透過吃生的海鮮或爬蟲動物來感染人類，這疾病在泰國等東南亞國家很常見，在南美洲和非洲也有案例。若不及時治療，可能會導致神經損傷、失明甚至死亡，許多人在感染初期不會有症狀，但有些人會出現發燒、腹痛等。