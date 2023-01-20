一名網友稱他常把家中回收物放在門口，但附近的撿回收人士卻每每「只挑值錢的拿走」，剩下不值錢、不易變賣的回收物留在原地，讓他怒罵「如果還要我自己清垃圾，那我自己拿去賣就好啦！」他為此附上紙條寫「不要留垃圾，要拿就全拿走」引起網友熱議；他事後解釋所謂「垃圾」是指價值較低的「回收物」，並非他未分類。

該網友在臉書「爆怨公社」分享，他放在自家門口的紙箱中裝了許多欲丟棄的回收物，原本是想讓拾荒人士方便能直接取走，但他說「總會有只想撿便宜的人，回收物撿走，垃圾留原地」，他稱放門口只是貪圖方便，但許多人卻只想撿「較有價值」的回收物，其餘的讓他自行清理，讓他超傻眼。

該網友在紙箱上貼上字板寫「不要留垃圾，要拿就全拿走」，他稱拾荒人士只把值錢、能賣的回收物取走，其餘就留在原處，讓他痛批「如果還要我自己清垃圾，那我自己拿去賣就好啦！」

不少網友留言分享類似經驗「我家附近的回收就是這樣，我們把回收放在門口給他們收結果都只拿能賣錢的回收」、「我也放了都是回收的，但是真的有人都會留不值錢的放在原地！看了整個火」、「你還沒遇到，拾荒老人因為你沒整理好，而抱怨開罵」、「不是不能賣錢，是價錢太低他們還在不爽拿」；也有網友建議「我都用膠帶纏好幾圈，讓撿的人自己抉擇」、「要不考慮放一個桶子在旁邊，讓他們過濾完回收物後，把不要的丟一起。」