農曆春節傳統習俗就是除舊布新，除了打掃外，不少人也趁機汰換舊物品，就有一位阿公，買了新衣服給金孫穿，未料孫子穿上去後，讓在場人都看呆，哥哥更忍不住勸阿公不用買他的份，要阿公把錢留著。照片曝光後，所有人都秒懂到底出了什麼事。

男網友在臉書《爆廢公社》PO文，表示阿公買了套新衣服給弟弟穿，原本阿公也想幫原PO買，但原PO秒拒絕，要阿公把錢收好，留給自己用。原PO附上一張弟弟穿上新衣服的照片，說弟弟滿面愁容，他趕緊安慰「有新衣穿已經很好了」。

原PO說，阿公過年買新衣服給弟弟穿，沒想到買的是標準長輩套裝，讓他嚇得要阿公把錢收好自己用。(圖／爆廢公社)

原來是阿公買了一套標準長輩打扮的服裝，米色+紅色線條的橫條紋POLO衫，外加非常樸實無華的卡其色工作褲，弟弟穿上後始終頭低著，滿臉無奈。

照片被轉至爆料公社官網後，引發熱烈回響，超過4.2萬人點讚，多達3700則留言，網友紛紛笑稱：「你確定照片中的是你弟弟，不是叔叔？」、「20歲了，不能隨便穿衣服，要有大人的樣子」、「笑死，弟弟秒變成阿公」、「所以我說那個黑皮帶跟BB Call呢？鑰匙串也沒有，不及格」、「換作是我我也希望阿公把錢留著自己用」、「瞬間感覺大了20歲」、「阿公的用心良苦沒人知道嗎，這衣服可以一路穿到80歲欸」、「這衣服可以穿60年沒問題」；還有網友歪樓，覺得照片中的弟弟很像泰國低成本模仿出名的網紅Lowcostcosplay。