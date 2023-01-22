好萊塢男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner）在漫威飾演「鷹眼」走紅，日前遭鏟雪車輾過送醫治療，不過由於傷勢比預期嚴重，可能需長達兩年治療時間才能恢復，昨(21日)他再度發文報平安，透露總共有30多根骨頭斷裂，讓網友紛紛留言關切。

傑瑞米雷納日前在住家外剷雪，不料卻發生意外，被重達6.5噸的鏟雪車輾過，當下嚴重出血緊急送醫治療，經過醫師一連串檢查後，除了腿部骨折、右側胸部塌陷、頭部大量出血等傷勢，甚至一度難以自主呼吸，目前雖然已動兩次手術，但未來腿部還需開刀數次才能復原，加上於胸部損傷嚴重，必須進行手術重建，根據知情人士透露，由於傷勢比外界所知更嚴重，至少需要花費花2年時間才能完全康復。

傑瑞米雷納附上在醫院復健的照片，透露總共有30多根骨頭斷裂。(圖／Jeremy Renner推特)

經過手術治療後，傑瑞米雷納傷勢逐漸好轉，昨(21)於推特發文公開目前恢復情況，只見他附上躺在病床上進行復健的照片，並透露總共有30多根骨頭斷裂，即便傷勢不輕，目前已經逐漸康復，對於這段時間所有傳訊息關切的人，他表示感受到眾人的滿滿關愛，不忘向所有人致上最高謝意。