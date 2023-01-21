加拿大女子萊斯（Daniella Lies）酒駕撞斷民宅的瓦斯管線導致爆炸，造成4棟房屋被毀，經濟損失超過台幣3億。

加拿大女子萊斯（Daniella Lies）2019年酒醉駕車撞斷民宅瓦斯管線導致爆炸，炸毀4棟民宅，這起事故造成的損害價值達1500萬加幣（約新台幣3.37億元），萊斯最終被判刑3年，不過她近日反而提告當初供應她酒精的酒商，認為酒商疏忽，繼續供應酒精給已經酒醉的她，並且在她酒醉離開時未確認她是否要自駕，種種理由認為酒商也應該為這起爆炸事件負擔部分責任及賠償。

Published reports Monday say the Waterloo woman of an impaired driving crash that resulted in a massive explosion on Woodman Avenue in August, 2019 is suing the company that provides food and drinks at Budweiser Gardens https://t.co/UU2wcQzWt6 — CTV London (@CTVLondon) January 16, 2023

綜合加拿大廣播公司新聞網（CBC News）、加拿大「環球新聞」（Global News）、《紐約郵報》（New York Post）報導，現年26歲的萊斯2019年8月14日在安大略省倫敦市參加完重金屬搖滾歌手瑪麗蓮曼森（Marilyn Manson）的演唱會後，酒醉駕駛老爸的車返家，回程中她逆向行駛撞上一棟民宅，撞斷這戶人家的瓦斯管線。

救難人員確認現場有瓦斯外洩後，將萊斯從車內拉出來，並且清空、疏散附近社區居民，15分鐘後外洩瓦斯的民宅爆炸，火勢蔓延至旁邊3棟房子，民宅爆炸後的瓦礫也噴飛至200公尺外。這起事故並未造成人員死亡，但有7人受傷，其中包括2名員警及2名消防員，當中1名消防員住院一周才出院。

加拿大一處社區被萊斯（Daniella Lies）酒駕後炸毀。

審理這起案件的法官奧爾西尼（George Orsini）說，爆炸對救難人員造成「改變一生的影響」，爆炸也影響該社區30棟民宅，整體而言造成的經濟損失多達1500萬加幣。

A closer look this morning at the damaged caused by Wednesday’s explosion to homes on Woodman Ave. as crews work to remove debris from the site of the blast #LdnOnt #OEVldn pic.twitter.com/EHnFBT0YiH — Juha Jonathan (@JuhaatLFPress) August 16, 2019

萊斯2020年10月針對4宗酒醉駕車造成人員受傷的指控認罪，2021年2月被判3年有期徒刑。

加拿大女子萊斯（Daniella Lies）酒駕撞斷民宅的瓦斯管線導致爆炸，造成4棟房屋被毀，經濟損失超過台幣3億，不過她反而提告供應酒精給她的酒商要負擔部分責任。

不過近期萊斯及父親反而提告演唱會當晚在現場提供餐飲服務的Ovations Ontario Food Services公司，認為該公司應對災民提告的民事訴訟負擔部分責任，他們稱公司當晚應該做更多，以確保萊斯的安全。

聲明中一共有2項主要指控：包括公司員工在「知道、或應該知道萊斯已經酒醉、或可能酒醉的情況下」還繼續提供酒精飲品；當晚萊斯離場時，公司員工在知道、或應該知道萊斯已經酒醉、或可能酒醉的狀況下，沒有確認她將使用何種交通工具，也沒有確認她不會自駕回家。

萊斯及父親在聲明中指出，如果他們必須負擔任何賠償，「那他們也有權獲得被告（指Ovations公司）賠償。」

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