台日棒球交流精彩賽事「亞洲門戶交流賽」將於2月11日至12日在日本石垣島登場，由Rak樂天桃猿將出戰千葉羅德海洋隊，樂天桃猿專屬啦啦隊樂天女孩也將前往為樂天加油。樂天桃猿為此特別聯手旅遊電商易飛網及台灣虎航，三方跨界打造全台唯一的「亞洲門戶交流賽」獨家套裝主題遊程，提供球迷朋友運動觀光體驗，搭乘「台灣虎航×Rakuten Monkeys」彩繪機親臨石垣島觀賽，並享有參加選手簽名會資格，還能與樂天女孩近距離互動、遊戲及合影，創職業棒球隊與國內上市櫃旅行社、國籍航空合作首例。

「亞洲門戶交流賽」獨家套裝主題遊程期間為2月10日至2月13日，1月12日上午10點整於易飛網官網限量報名開搶。

樂天桃猿指出，「亞洲門戶交流賽」感謝日本沖繩縣石垣市政府主辦，是近年最主流的台日棒球交流賽，千葉羅德海洋隊在石垣島迎戰樂天桃猿，自2016年起首戰後，至今已邁入第六屆，前兩年雖受疫情影響取消，但今年在石垣市政府努力下，將重現睽違兩年的台日職棒強者對決。樂天桃猿備戰「亞洲門戶交流賽」，預計由隊長林泓育領軍，陳鴻文、廖健富等投打好手皆將列為石垣島遠征行列，有機會對決千葉羅德王牌投手佐佐木朗希，樂天桃猿完整投打出征陣容將於日後公布，請球迷朋友拭目以待！樂天女孩則由林襄、十元、宋宋、穎樂、雅涵及熊霓同行，準備與大家一起為樂天桃猿加油打氣。

易飛網表示，後疫情時代，國內吹起赴日旅遊熱潮，自10月初解封的3.6萬人次，已攀升近三倍至11月的9.9萬人次，從易飛網大數據爬梳亦可得知，日本為解封後國人出境旅遊首選，而面對市場上琳琅滿目的赴日旅遊產品競爭，易飛網採取分眾策略，特別與樂天桃猿及台灣虎航簽約取得獨家代理權，共推主題遊程，除正式跨足運動觀光領域，也盼能在競爭的市場環境中突圍，以差異化商品尋找商機新藍海，同時善盡企業社會責任，為台日棒球交流盡一份心力，也邀請廣大球迷朋友參與響應，以球賽增色一趟旅行、用棒球創造非凡旅程。

「亞洲門戶交流賽」獨家套裝主題遊程為業界首創，搭乘台灣虎航與樂天桃猿合作推出的彩繪機，前往充滿亞熱帶風情的日本石垣島，並入住當地高CP值酒店，遊程另含2場亞洲門戶交流球賽內野熱區門票，賽後可參加選手簽名會、與樂天女孩近距離互動遊戲及合影，同時享有機場來回接送。

台灣虎航表示，前年3月與Rakuten Monkeys樂天桃猿合作推出的彩繪機，不僅是台灣虎航推出的首架彩繪機，亦創下國籍航空與中華職棒球隊合作的首例，故即便邊境仍未解封，當時推出的「台虎樂猿．10號應猿團」微旅行仍受到廣大球迷及民眾熱烈迴響；而今年隨著跨境旅遊限制解除、國人赴日旅遊熱潮湧現，本次與Rakuten Monkeys的合作，也邀請所有的10號隊友一齊飛往石垣島親臨「亞洲門戶交流賽」賽事現場，用一趟飛行一次滿足觀賽與旅遊的雙重體驗。

「亞洲門戶交流賽」獨家套裝主題遊程期間為2023年2月10日至2023年2月13日，1月12日上午10點整於易飛網官網限量報名開搶。