去年成立成立的職棒台鋼雄鷹隊與高雄市立大同醫院合作，時時刻刻照顧球員的身體健康，15日全體球員前往大同醫院做年度總體檢，往後大同醫院也將持續對於台鋼雄鷹隊的隊員進行全面式的身心靈照護。至於外界相當關注總教練到底是不是由的「7冠教頭」洪一中出任，大同醫院也大賣關子，表示16日將會揭開大家謎底。

去年成為中職第6隊、由台鋼集團籌組的雄鷹職棒隊與大同醫院合作，給予球員的身心靈都最專業的醫療服務。面對27日的台鋼雄鷹隊史上首次春訓，今日所有球員、教練、以及後勤防護團隊一共60人到大同醫院進行年度總體檢，將對春訓的到來做好準備。

今日大同醫院替所有成員進行一般健檢項目、影像醫學、心電圖、超音波及眼科OCT光學電腦斷層等檢查，大同醫院也為球員加開特別健檢區，採取分流式的一條龍的動線，希望能在有限的時間內，盡速完成球員身心的健康把關。

大同醫院長傅尹志表示，大同醫院擁有完整醫療檢查設備與跨各專科的醫療能提供球員最即時、完善的協助，球員的身體健康是球隊能否穩紮穩打的關鍵，隨著今年春訓即將開始，透過健康檢查期待球員有健康的身體來應付完整的球季；而大同醫院健康管理中心及運動選手中心則扮演守護的角色，未來即使有需要調整的情況也可先找出來原因並提早因應。

至於台鋼雄鷹隊總教練到底是不是由外傳的「7冠教頭」洪一中出任，大同醫院也賣出關子，表示謎底將會在16日正式揭曉；由於首屆總教練的責任重大，也請關注的民眾拭目以待。