高雄警方日前於三鳳中街周邊巡邏時，發現一名婦人表情痛苦並不停向他們招手，於是員警上前關心詢問，才得知婦人忙備貨試吃品，剪開貨品時，不慎將左手食指剪斷。員警聽聞後，立即鳴笛開道，送至大同醫院急救，將15分鐘車程縮短為5分鐘內。院方表示，所幸員警及時救援，讓婦女手指順利縫合，功能可恢復7、8成。

婦女求助警方開道至大同醫院。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

14日晚間8時許，保安大隊迅雷中隊在三民區自立路與三民街口時，發現路旁的婦人表情痛苦，一直對著他們不停揮手，於是員警上前關心，得知婦人在一旁的三鳳中街工作，稍早急著上架試吃品，持剪刀剪開貨品包裝時，不慎將左手的食指剪斷，頓時血流如注。

婦女求助警方開道至大同醫院。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

隨後在其他員工的幫忙下，先以塑膠袋裝著斷指，再以冰塊包覆，因三鳳中街人潮壅擠，救護車無法進入，於是婦人跑到路邊欲攔計程車到醫院，但始終都沒有計程車經過，於是婦人見到員警巡邏車時，立即招手求助。

員警聽聞後，見情況緊急，立即載著婦人鳴笛開道，並闖了數個紅燈，以最快的速度送至大同醫院急救，將原本約15分鐘的車程縮短成5分鐘內。

經過院方醫生查看後，表示幸好斷指及時送醫且有立即做緊急處理，手指經過縫合後，功能可恢復七八成左右，婦人聽聞後才稍微放下心，雖手部仍然劇痛萬分，但還是不忘頻頻感謝員警幫忙。