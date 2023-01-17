一名網友日前搭乘新店客運909公車時，發現一名婦人提貓籠上車後不斷對司機說貓很臭，想趁孫子不在家時偷偷把貓丟掉，婦人最後竟直接把貓留在車內離開，司機無奈只好把貓帶回公車總站暫時寄養，該網友在網路發文協尋飼主，公車總站站長也留言稱貓很可愛，目前已有數名司機報名要認養。

該網友在臉書「我們是新店人!!好山好水，就是愛新店」發文，他日前搭乘909公車往錦繡山莊的路程中，在小巨蛋站時有一名婦人提著粉色貓籠與貓飼料上車，沿途該婦人不斷對司機說她手中的貓咪不要了，要趁讀大學的孫子不在家時把貓丟掉，司機則不斷勸對方養了就要好好照顧，但婦人仍說貓很臭。

網友新店客運909路公車時，發現一名婦人竟把貓留在車內離開，司機後來只好把貓帶回公車總站暫時寄養。（翻攝自臉書「我們是新店人!!好山好水，就是愛新店」）

該名婦人最後在和平高中站下車，留下貓和飼料給司機，而司機只能無奈接受，目前將貓寄養在公車總站；原PO將此事分享在網路上，提到「不知道婦人口中說的孫子會不會想尋回自己的貓咪，希望提供一點線索給孫子，如有需要可以向公車司機詢問貓咪的去向」，最後強調養寵物就是要負責，不該棄養。

文章在網路上引發討論，其他網友留言「天啊直接丟貓給司機太誇張...不知道司機大哥最後怎麼處理，可以先去刷刷看有沒有晶片」、「司機大哥沒想到載個客人還要收編」、「謝謝愛心司機，我轉貼到貓咪社團，若孫子要找貓也可能會去貓社團看」、「祝福婦人不久後年紀更大，她家人不會嫌她臭把她丟掉」。