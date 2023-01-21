一名男大生表示，近日在台中市搭公車，按下車鈴後被司機要求先刷下車卡，他瞬間感到被車上其他乘客投以異樣眼光，「好像我不懂搭公車的潛規則一樣」，他將經歷分享到網路，釣出不少在台中的網友有感地說，「台中司機很看心情」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，17日在台中市搭公車，按下車鈴準備下車，等紅綠燈期間司機突說「要下車的先來刷卡好不好？」他立刻起身走到刷卡機刷卡，他看刷卡機還顯示前一站的站名，他質疑根本還沒到站，為何要先刷卡。

原PO表示，他起身走向刷卡機時，感覺到車上其他旅客炙熱眼光，「好像我不懂搭公車的潛規則一樣」，他看過很多人搭公車會提前刷卡，但不知其原因。他還說，刷完卡片，準備收進口袋時，綠燈亮起、公車起步，他險因重心不穩跌倒，認為以公車司機素質來說，台中跟台北比差太多。

貼文上線，釣出不少在地網友留言，「台中公車司機素質真的很差，飆車、態度差，常常看到乘客被門夾到，動不動就罵乘客，連老人家腳才剛踏上公車門馬上關起來 根本都還沒站穩不知道在急什麼」、「台中公車司機有的真的很看他們心情，連要搭車時，舉手的高度都會被罵」、「台中的司機真的有， 還沒到站就開始廣播叫下車的先起來」、「一切都是看司機心情，有的不知道在趕什麼，會叫你先刷，有的你先刷會暴氣」、「看司機啦！不過有時候是某些站如果下車的人多的話，司機就會叫要下車的人先刷，真的是節省時間」。但也有人緩頰，「不只台中，台北也這樣」