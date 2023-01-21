農曆春節有不少習俗，一名網友舉8個習俗，包括親戚吃飯、拜天公、搶頭香、發紅包、守歲、初二前不能回娘家、放鞭炮、迎神等，問哪個最該被廢除，不少網友指放鞭炮是陋習，「小時候還覺得好玩，長大就覺得吵了」。
原PO近日於PTT八卦版指出，過年有8個習俗，如跟親戚吃飯、拜天公、搶頭香、發紅包、守歲、初二前不能回娘家、放鞭炮、迎神等，他問「有什麼習俗該廢掉嗎？」
貼文曝光，多數網友點名放鞭炮是陋習，「放鞭炮根本陋習，吵死了」、「放鞭炮真的好危險」、「放鞭炮吧！要睡覺一直在那邊放炮，吵死」、「放鞭炮，尤其是絕對是半夜放根天沒亮就放，知道這跟習俗有關，小時候還覺得好玩，長大就覺得吵了」、「很多人在公園放鞭炮」。
也有很多人希望農曆春節單純放假就好，「只要放假，其他都不要」、「只要能放假，其他沒有也沒關係」、「除了放假其他都可以廢掉」、「只留放假 其他都不要＋1」、「全部過年習俗取消，只單純放假」、「純放假，像是國外Long weekend就好 」。
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