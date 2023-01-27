寒流伴強風一起抵達，中央氣象局低溫、強風特報齊發，今起連冷6天！春節第二波寒流今報到，平地低溫下探6度，迎風面局部地區有零星降雨機率。這波冷空氣將持續至開始上班後的2月1日，假期尾聲要注意保暖。

氣象局針對全台14縣市發布低溫特報，同時發布強風特報，預估今下午起，台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖等地，將有「不輸颱風」的9至10級強陣風發生。

今晨低溫集中南台灣，最冷的地方在高雄大樹9.3度，屏東林邊9.9度、台南南化10.3度。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，寒流今起影響全台。

最新模式模擬，大年初六至年初八，「輻射冷卻」效應發威，平地清晨低溫約6度。北海岸、大台北近山區及東半部偶有零星雨勢，桃園以南晴朗穩定；初七、初八水氣減少，大台北轉多雲，東半部也是晴時多雲。

30日（初九）恢復上班，乾冷空氣雖減弱，白天氣溫回升，感覺溫暖舒適，不過日夜溫差相當大，吳德榮提醒，清晨低溫仍只有8度左右，還是不能鬆懈。