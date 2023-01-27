《北京青年報》27日報導，大陸「貓眼專業版」數據顯示，截至26日21時許，2023年大陸春節檔（1月21日-1月27日）電影總票房（含預售）破59億元（人民幣，下同），《滿江紅》《流浪地球2》《熊出沒·伴我「熊芯」》分列票房榜前三名。有機構預測，今年春節檔預計總票房可能達到80億—90億元。

報導稱，疫情下的三年，大陸有部分時間電影院處於關停狀態，即便在部分開業時間，多地影院都出現過「一家包場」現象，即整個放映廳只有一家人觀看。中國電影跌到穀底。

今年這個春節，是新冠疫情發生以來公眾最輕鬆愉快的春節，旅遊、餐飲、住宿等消費都出現明顯恢復狀態。電影業也重現了往日的熱鬧景象，春節檔特有的歡快場面再次出現，《滿江紅》《流浪地球2》等大片，受到觀眾熱捧，票房持續快速上漲。伴隨著春節檔深受歡迎，一些實力派影星的個人票房也水漲船高，如電影《流浪地球2》主演吳京的作品總票房已達300億元，成為中國影史首位達此票房成就的演員。

報導指出，值得關注的是，面對今年全面恢復的電影市場，多地影院沒有像個別熱點景區的賓館飯店那樣趁機大行漲價之事，而是用降價服務和吸引觀眾。數據顯示，2023年春節檔預售平均票價53.7元，相較2022年春節檔預售同階段平均票價56.2元下調了2.5元，也是自2016年以來的首次下降（2020年除外）。同時，今年春節檔電影平均片長比2022年多出了22分鐘，實際票價相對更低。

報導表示，從電影製作的角度看，今年春節檔的良好表現，側面考驗電影企業對市場前景的判斷能力。「中國電影」是春節檔的最大贏家，參與、出品、發行了今年春節檔上映的7部主要影片；貓眼娛樂參與了春節檔5部影片的製作發行；阿裡影業參與出品了3部影片；光線傳媒主投發行了《深海》，還參投了《滿江紅》《交換人生》《中國乒乓之絕地反擊》等3部影片。與此形成對比的是，少數曾經輝煌的電影企業在今年春節檔表現欠佳，側面表明，中國電影的回歸也是中國電影市場競爭活力的回歸，如果不思進取不求創新，任何電影市場主體都可能被淘汰出局。

從觀眾到製作方，在兔年春節算是有了一次友好合作。過去的觀眾終於回來，曾經紅火的電影業回歸，冷清多時的影院終於回暖。同樣需要關注的是，電影市場能恢復到何種程度，何時才能回到疫情前的水準。

在關注影院回暖的同時，還應關注爆米花等各種消費能否在影院再度熱起來。電影市場的復活，不只是電影的回歸，也會帶動其他相關文化娛樂活動的復甦。據報導，今年春節期間，各地除影院十分活躍外，卡拉OK等娛樂場所也呈現火爆態勢，一些地方出現了卡拉OK「一廂難訂」的局面。