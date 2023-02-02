孔慶輝出席鹿特丹影展，特別隨影展標誌比出虎虎生風動作。（海鵬提供）

榮獲金馬獎新導演提名的澳門導演孔慶輝，1日帶著他的新作《海鷗來過的房間》在2023荷蘭鹿特丹國際影展舉行國際首映，該片音效師劉志強及「澳門影展一姐」Rita Wong偕同出席，觀眾提問踴躍，反應十分熱烈。

驚喜的是，孔慶輝現場還巧遇日本大導演河瀨直美，兩人電影正巧同步不同廳放映。河瀨直美是帶著她去年入選坎城影展「經典」單元的新片《東京2020奧運會 A面》來鹿特丹參與這個新秀雲集的影展。當她聽聞《海鷗》是「澳門同志片」十分好奇，特別為孔慶輝加油打氣，期待有機會一睹，讓孔慶輝感到十分榮幸。

《海鷗》飛進鹿特丹，國際首映吸引不少各國菁英，除有當地800年歷史名校伊拉斯姆斯大學預科中學的師生出席，更有當地及歐洲的港、澳學生特地趕來，而包括美國、義大利、倫敦、捷克、西班牙、蒙特婁、義大利等電影中心及國際影展也都出席欣賞，就連烏克蘭基輔電影節在戰事緊繃下也都不願意錯過該片。有趣的是，觀眾在電影才剛結束，等不及字幕升起就掌聲爆棚，而某知名德國同志電影發行商看完更是十分感動，當場表達發行意願，讓劇組喜出望外。