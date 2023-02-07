法國喜劇片《不離職冒險王》（Employee of the Month）是《緊張大師》、《一路不順風》法國喜劇票房男星傑羅姆康曼德自導自演最新力作，卡司陣容包括《沒人愛小姐》莉蒂西亞杜希、《最後一件晚禮服的秘密》帕斯卡爾艾比略，以及曾與尚雷諾主演奇幻喜劇《時空急轉彎》走紅的克里斯汀克拉維耶演出，眾人齊聚互飆搞笑演技，電影更榮獲去年法國L'Alpe d'Huez喜劇影展大獎，法國票房首週賣破42萬人次。

法國喜劇票房男星傑羅姆康曼德不僅參演多部喜劇電影，更身兼導演、編劇、電視及廣播節目主持人，堪稱是法國「最強綠葉」。《不離職冒險王》是他繼2016年自編自導自演喜劇片《我的家人喜歡你》後，重返導演崗位的第2部電影作品，更親自將賣座義大利喜劇電影《我去哪兒？》劇本，改寫成最接地氣的法國版，還獨挑大樑親自出演男主角。

故事描述，原本生活幸福簡單，視公務員為畢生職志的文森，快樂的在水利和森林服務局上班，卻在勞動部政府官員於新聞頻道上宣布裁員基層公務員的計劃後人生丕變，意想不到的人事調整讓他有2個選擇，帶著豐厚的離職福利金離開，並在別處尋找工作，或是與政府部門「戰鬥」到底。最終他決定挺身而出，拒絕屈服於被安靜解雇，決定抗爭到底保住工作，從他拒絕辭職的那一天起，展開了經歷多次艱辛的各處轉職，最終走向世界的盡頭的人生冒險旅程。

傑羅姆康曼德相當喜愛這個故事，他表示寫劇本時自己使出渾身解數，將冒險喜劇與社會諷刺相結合，並為整體增添了明快節奏，與些許浪漫的氣息，「在這些年裡，我有幸經歷了許多作品拍攝與主持，但是當2019年看到《我去哪兒？》，片中主題深深吸引我，很快我就決定要改編它，更取得了製片人的祝福與支持。」

於是他將故事「在地化」，期望將故事更貼近當前所關注的問題，「最後我的電影有談論了與女性的關係、職業多樣性、關注環境生態，所有這些在 10 年內變得不可避免談論的議題，也成為我電影的特殊性！」也希望在笑鬧之餘，能帶給觀眾們更多的反思。《不離職冒險王》將於24日在台上映。