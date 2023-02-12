法國上周六（11日）進入第四天全國性示威抗議，對馬克宏政府提出的年金改革計畫進行施壓，其中一項是把退休年齡從62歲提高到64歲。在經濟合作暨發展組織國家中，法國人擁有最長退休生活，民調顯示多數民眾並不願放棄該福利。