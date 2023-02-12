法國全國抗議進入第四天 對年金計畫施壓 22:122023/02/12 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法國上周六（11日）進入第四天全國性示威抗議，對馬克宏政府提出的年金改革計畫進行施壓，其中一項是把退休年齡從62歲提高到64歲。在經濟合作暨發展組織國家中，法國人擁有最長退休生活，民調顯示多數民眾並不願放棄該福利。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 缺電危機惡化 南非宣布進入全國災難狀態 納粹法國滅村最後倖存者離世 致力歷史傳承和解 俄軍彈襲1小時17次 烏國大斷電 #全國 #法國 #進入第 #施壓 #年金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 帶領學生12度攻進國際科展 嘉義中學李文堂醉心教學半世紀 18:202023/02/11 生活 吳可熙成台灣之光 受邀任法國國際短片影展評審 16:412023/02/11 娛樂 馬克宏邀澤倫斯基會面 義總理：略過其他盟友不合適 23:452023/02/10 國際 吳可熙當評審 法國推廣台灣味 04:102023/02/12 娛樂新聞 全國中小學生「Cool English英聽王」 比賽看這裡 2／17日前可報名 17:472023/02/10 新消息 法國人反年金改革示威第4天 工會揚言加強罷工力道 16:072023/02/12 國際 吳淡如不買法國房！他認證是真的「被遊民爽住」網竟喊讚 18:102023/02/10 房市新訊 梅西失靈 PSG連2年法國盃止步16強 04:102023/02/10 運動天地 苗栗縣君毅中學 舉辦全國機器人創意闖關比賽 14:562023/02/11 生活 6成4老年給付月領不到2萬 勞團疾呼年改設最低保障 04:102023/02/11 政治要聞 羅智強若選贏這區立委 沈富雄預言：將成全國級英雄 09:002023/02/11 政治 全國中等學校跆拳道錦標賽移師台中 千名好手齊聚一堂 22:302023/02/10 體育 夏立言訪陸 今下午會晤「準全國政協主席」王滬寧 16:042023/02/10 兩岸 肯定藥師防疫貢獻 賴清德：盼與亞洲藥學界進一步合作 12:232023/02/11 政治 馬克宏：沒有立即援烏戰機計畫 但未來不排除 14:492023/02/10 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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