原住民族重大活動，1年1度的全國布農族射耳祭暨運動會今年輪到台東縣海端鄉公所主辦，鄉公所決定舉辦日期由原本的4至5月延至10月，遭部分布農族人批背離傳統，鄉公所回應，因爭取籌備時間及考量活動最大效益。

海端鄉公所臉書公告第20屆全國布農族射耳祭暨競技運動會將在台東縣海端鄉舉辦，時間為10月4日至6日，為期3天，消息發布後，族人強調各項祭儀都有其重要涵意，射耳祭應遵循傳統在4至5月舉辦。

鄉公所表示，全布農運籌備會於2021年底即著手推動，為朝向讓活動範疇集中、便捷及安全舒適，重點工作著重在場館及周邊的興建修繕、交通動線及區位考量。

然而疫情影響、918地震等，海端鄉屬於受災區，公所必須優先投入救災工作，導致全布農運籌備工作延遲，加上選後人事異動、偏鄉工程發包不易及天候適切性、連續假期觀光效益等都是考量範圍。

鄉公所說明，籌備會議經過多次研議，考量將賽事活動所延伸的最大獲益留在海端鄉，大會提議將辦理時間做調整至10月4日至6日，連結雙十連假促進地方休閒觀光利益，同時爭取更充足的籌備時間。

族人說「布農族的傳統是不能改變的，4至5月為射耳祭是嚴謹神聖的，是我們布農族的盛大祭儀，希望全國布農族人全部能夠了解」、「為了促進觀光賺取利益完完全全已經違反了布農日的意義」，也有人建議，乾脆將射耳祭和競技運動會分開。