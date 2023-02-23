台灣高檢署23日表示，為遏止及查緝投資詐欺犯罪，高檢署與調查局規劃全國同步查緝投資詐欺犯罪，共有台北、新北、台中、台南、高雄、基隆、苗栗地檢署指揮調查局偵辦，查獲涉嫌人304人，犯罪不法所得35億多元。高檢署強調將督促檢方嚴偵速辦，從重求刑。

高檢署表示，鑑於電信網路詐欺中之投資詐欺，為所有電信網路詐欺犯罪，對民眾財損傷害最鉅者，且不法詐欺集團為牟取更大利益，甚至罔顧人命以私行拘禁等暴力方式，控制凌虐被害人，以獲取投資詐騙所獲得利益。

高檢署為遏止及查緝投資詐欺犯罪，經由調查局事先規劃，與高檢署多次召集會議，強力查緝投資詐欺，台北、新北、台中、台南、高雄、基隆、苗栗地檢署指揮調查局外勤處站全國同步偵辦，查獲投資詐欺41案，被告304人，含1件機房、3件水房，犯罪不法所得合計新台幣約35億3427萬7121元。

高檢署強調，將持續定期與不定期針對詐欺案件類型，規劃全國檢警調進行查緝，以遏止消弭詐欺集團不法犯行，並督促全國各地檢署對所查獲之詐欺集團，嚴偵速辦，從重求刑，以確保民眾財產安全。