去年10月駭客「OKE」於國外駭客論壇上公開兜售我國戶役政資料2357萬2055筆，要價5000美元，引發軒然大波。調查局查出，這批外洩戶役資料多為2018年4月以前的舊戶役政資料，涉嫌主嫌為陸籍人士，並已完成多筆交易，全案將依《個資法》移送台北地檢署偵辦，並將持續追查相關買家的不法行為。

調查局表示，去年10月間，調查局發現暱稱「OKE」人士於國外駭客論壇BreachForums公開兜售我國戶役政資料2357萬2055筆，要價5000美元，並以虛擬通貨作為付款方式，該賣家為取信買家，更於兜售網頁公開20萬筆資料供驗證資料真實性，並留下Telegram作為交易聯絡方式。調查局指派資安工作站及台北市調查處組成專案小組立案調查。

專案小組取得「OKE」販售完整資料進行研析，證實外洩資料為我國2018年4月以前之戶役政資料，再比對資料欄位、資料編碼與格式，部分與戶役政系統原始資料有所出入。

專案小組續查其他使用戶役政資料或介接機關，但資訊系統、網通及資安設備，因稽核紀錄距2018年間已逾最大留存限制，致缺乏追查數位跡證路線。

但經專案小組鍥而不捨持續追查不法金流，從販售個資者所使用之虛擬通貨錢包地址，發現該錢包地址為陸籍人士所有，並分析錢包地址交易紀錄，發現已完成多筆交易，並將疑似盜賣個資獲取的不法款項，透過中國大陸銀行帳戶辦理出金提現。

專案小組已掌握涉案陸籍人士身分，全案將依違反《個人資料保護法》及《刑法》妨害電腦使用罪等移送台北地檢署偵辦，並將持續追查相關買家不法行為。