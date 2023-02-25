台南學甲88槍擊案幕後主嫌洪政軍、槍手孔祥志被押解回台。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南學甲88槍擊案幕後主嫌洪政軍、槍手孔祥志今天下午被押解回台，台南地檢署專案小組檢察官錢鴻明與警方也前往桃園機場，處理2名犯嫌入境後押解返回台南的過程。南檢表示，因押解回台南時已是日落，依刑事訟訴訟法規定，司法警察詢問犯罪嫌疑人，不得於夜間訊問，2嫌將於26日先經警方訊問後，再由檢察官複訊。

南檢指出，2022年11月10日接獲台南市政府警察局通報學甲發生槍擊案後，檢察長葉淑文即指示分案，並由南檢與市警局合組專案小組展開偵辦，歷經4波查緝行動，目前已羈押5名共犯。

南檢說，2022年12月6日南檢先對畏罪潛逃的槍手孔祥志發布通緝；12月7日拘提案發時接應孔男的共犯李奇漢，訊問後向法院聲請羈押獲准。同年12月14日專案小組再次拘提先前曾遭法院交保6萬元的郭建彰，以及與幕後主嫌洪政軍共同策畫此案的楊展華到案。經檢方複訊後，於12月15日向法院聲請羈押禁見獲准。

專案小組再於12月16日兵分兩路，分別前往新北市拘提案發前提供楊展華槍枝的蔡金郎，以及前往高雄市拘提搭載楊展華前往取槍的謝俊誠到案後，2人均於12月17日被檢方向法院聲請羈押禁見獲准。

南檢表示，專案小組經過3個多月的追查，獲悉被通緝的洪政軍及孔祥志已逃往大陸地區後，由刑事警察局與大陸地區交涉，於2023年2月25日下午1時許，將2嫌押解返台，由桃園機場入境。但因研判押解回到台南時，已是日沒後的夜間，依刑事訟訴訟法規定不得於夜間訊問，將於2月26日經警方專案小組訊問後，再由檢察官複訊。