由中華民國體操協會主辦、臺北市立仁愛國民中學承辦的112年中華民國體操協會理事長盃全國兒童體操錦標賽25日至28日在臺北市立仁愛國民中學學生活動中心舉行，體操協會理事長鄭勝次（後排右四）、來賓們與小選手們一起比出愛心手勢合影，期許體操運動能繼續向下扎根。（劉宗龍攝）

112年中華民國體操協會理事長盃全國兒童體操錦標賽在臺北市立仁愛國民中學學生活動中心舉行，小選手做出高難度的動作，贏得滿堂喝采。（劉宗龍攝）

台北市長春國小四年級的徐天馨小朋友以精湛的技巧及高難度的動作，一舉包辦了國小四年級女生公開組地板、跳板、小彈翻床及個人全能四面金牌，優異表現令人激賞。（劉宗龍攝）

112年中華民國體操協會理事長盃全國兒童體操錦標賽在臺北市立仁愛國民中學學生活動中心舉行，小選手們利用賽前熱身時間加緊練習地板項目的動作。（劉宗龍攝）

112年中華民國體操協會理事長盃全國兒童體操錦標賽在臺北市立仁愛國民中學學生活動中心舉行，小選手做出難度高的動作，爭取佳績。（劉宗龍攝）

112年中華民國體操協會理事長盃全國兒童體操錦標賽在臺北市立仁愛國民中學學生活動中心舉行，小選手做出難度高的動作，爭取佳績。（劉宗龍攝）

由中華民國體操協會主辦、臺北市立仁愛國民中學承辦的112年中華民國體操協會理事長盃全國兒童體操錦標賽25日至28日在臺北市立仁愛國民中學學生活動中心登場，今年首度舉辦以兒童為主的體操賽事，比賽組別從學齡前中小男（女）生組到國中男（女）生組，共有18個組別，多達700多位小選手們報名參賽。

這次參賽喜愛體操的小朋友們大多數是以俱樂部選手參加，但仍有部分是長期扎根的學校組隊參賽，當中又以台北長春國小為最，因此目前就讀國小四年級的徐天馨小朋友一舉包辦了國小四年級女生公開組地板、跳板、小彈翻床及個人全能四面金牌，優異表現令人激賞。

體操協會理事長鄭勝次表示，學習體操對於兒童的成長很有幫助，包含平衡感的培養、運動矯正的功能，今年首度舉辦以兒童為主的賽事，希望能培養兒童對體操的興趣，然後再找尋可塑人才，希望能為台灣體操界找到新的明日之星。