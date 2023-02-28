玩溜滑梯是許多人的共同回憶，不過看似平凡的遊樂器材，若使用不當就有可能會讓孩童身陷險境。兒科醫師祁孝鈞分享一張照片，有家長「抱著」孩童一起溜滑梯，自己笑得開心，但孩童卻面露難色，整個腳踝已經明顯翻轉，而抱著孩童溜滑梯最常發生的意外則是「小腿骨折」。照片曝光後，讓網友大吃一驚，有人表示，這種行為其實很常在公園裡出現。

醫師祁孝鈞近日在臉書粉專《兒科醫師 祁孝鈞醫師｜Hsiao-Chun Chi MD.》上傳照片，寫下：「一張圖告訴你，為什麼千萬不要大人抱著小孩溜滑梯」，畫面中可見，一名外國媽媽開心地單手抱著孩子溜滑梯，但孩子的表情卻十分驚恐，因為她的右腳腳踝明顯翻轉，讓不少網友看了頭皮發麻，甚至還有人說：「每次去公園都看到超多這樣的父母」。

臺中市兒少友善空間促進會也在粉專發文指出，滑梯告示牌若建議適用年齡為6至12歲，並非單純「限制」使用年齡，而是想傳達「這個滑梯的挑戰性偏高」，孩童控制身體的能力若有符合規範年齡，使用起來安全性較高。

不過，某些孩童未達年齡標準，就會直接被家長抱在腿上玩溜滑梯，讓意外傷害風險大幅提高，其中最常出現的狀況就是「小腿骨折」，該協會指出，有許多醫學論文提到，這種以為保護孩童的行為，實際上會加劇孩童受傷的機率，「當孩子還在學習階段，尚無法獨立判斷環境危害，更需要照顧者協助評估風險」。