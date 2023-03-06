日本廣島氣候穩定，除了被列為世界遺產的嚴島神社和原子彈爆炸遺址外，還有多樣性的觀光景點，是國內外觀光客經常到訪的觀光勝地，由於現在人越來越喜愛走訪與眾不同的私房景點，搜羅二舊一新三大景點。

首推300年歷史的「府中市上下町白壁老街」，是江戶幕府時代天皇的直轄領地，文化底蘊豐厚，完整保留的歷史建築物，讓人彷彿走入經典的大河劇場景；入夜後可不要錯過「日本夜景百選」灰峰夜景，能俯瞰吳市的港都夜景，其中白色情人節將近，這裡還有個浪漫傳說，傳說中情侶只要能從夜景的燈火中看出吳「くれ」平假名的文字形狀，二人就能結為連理喔！而喜歡嘗鮮的旅人，3月31日新開幕的「SHIMINT HIROSHIMA」也可放入行程，結合公園、購物、藝文的全新型態複合設施，從原爆圓頂紀念館走路三分鐘即可抵達。

廣島人私房祕境

一、走進大河劇場景，漫步上下町白壁老街：

位於廣島縣北東部的府中市的上下町，自西元1700年起，即為江戶幕府的直轄地，是經濟軍事重地及運送銀礦的中繼站，相當繁榮富裕。在上下町老街可見日本現存為數不多的木造劇場小屋「翁座」，是以京都的南座為範本所建造而成，極具代表性。現在的商店街上，還有當時的白牆、生子牆、格子窗等歷史景觀，風情依舊。在導覽人員的帶領下，還能走訪一般旅客無法進入的地方，增添旅遊樂趣。熱賣逾一甲子、深受當地人喜愛的大人系甜點—「KUNIHIRO屋」洋酒蛋糕，口感細緻柔潤、酒香濃醇，散發著時尚奢侈的誘惑，是來此必買的伴手禮。

上下町的白壁老街保留了江戶時代的建築及悠閒僻靜的氛圍，令人有置身時代劇的錯覺。

上下基督教堂是上下町的地標建築之一

二、日本夜景百選，欣賞璀璨綺麗的灰峰夜景

環繞吳市的群山中，灰峰是一覽市中心景色的最佳地點，更入選「日本夜景百選」、「四國地區三大夜景」，值得一訪。高居海拔700公尺的灰峰上，能坐擁瀨戶內海，甚至遠眺四國地區，夜晚一到，如寶石般閃爍的燈火，營造出如夢似幻的絕美景象。如此浪漫的景點同時是當地的結緣聖地，傳說中情侶只要能從夜景的燈火中看出吳「くれ」平假名的文字形狀，二人就能結為連理，讓璀璨夜景更添神祕魅力。但「這裡」並沒有大眾運輸可前往的灰峰，當地業者推出了「灰峰夜景漫遊」的包車行程，方便旅客輕鬆登高一望這片綺麗的港灣夜景。

白天的灰峰，在天晴視野佳時，可遠眺四國地區。

※.廣島新景點──新型態複合設施SHIMINT HIROSHIMA 3月31日盛大開幕

「SHIMINT HIROSHIMA」座落於廣島市中心、原爆圓頂紀念館旁，於3月31日盛大開幕，複合設施結合了公園、購物商店、藝文活動等。前身為舊廣島市民球場用地，經重新規劃後，搖身一變為充滿綠意且好逛好玩的新空間，有不少首次進駐中四國地區及廣島的店家，還有當地人熟知的品牌、餐廳，八棟兩層樓的商店並排林立，並設有Wi-Fi環境和大屋頂的開放式休憩區，讓旅客觀光購物的同時，也可感受廣島人輕鬆自在的生活步調。

新型態複合設施「SHIMINT HIROSHIMA」，於3月31日在廣島市中心盛大開幕。

首次進駐中四國地區及不少在地知名的店家、餐廳進駐其中。(圖為SHIMINT HIROSHIMA)