台中霧峰地區農田驚傳缺水灌溉危機，目前實施分區供水，由於適逢春耕期間，農田缺水灌溉，農友紛紛叫苦。（台中市議員李天生服務處提供／潘虹恩台中傳真）

長期缺雨，農業用水水情吃緊，台中霧峰地區農田驚傳缺水灌溉危機，目前實施分區供水，由於適逢春耕期間，農田缺水灌溉，農友紛紛叫苦，立委林靜儀、市議員李天生5日出面關切，要求維持正常供水，避免影響春耕；農水署表示，將規畫新開鑿2至4口水井，設法增加水源應急。

霧峰區六股里里長王原祥指出，由於今年少雨，農田缺水灌溉，同時地下水位下降抽不到地下水，影響春耕插秧，至於已插好的秧苗，若無法繼續供水，將面臨枯死；目前水利站實施分區供水，不過灌溉溝渠末端一帶農田，根本分不到水，里內還有水井損壞1年多未修復。

林靜儀說，政府是一體的，農委會農田水利署無法解決，經濟部水利署應出面協助，經向主管機關查詢關切，水利署同意協助輪調供水灌排末端；李天生則要求，維持正常供水，同時擬定枯水期供水辨法，避免影響農作，並強調，霧峰800多公頃農田都依靠烏溪水源灌溉，政府興建鳥嘴潭人工湖截取烏溪水源，地方擔心影響霧峰農業灌溉用水，要求鳥嘴潭完成後，應該成為霧峰穩定供水的來源。

農田水利署南投管理處霧峰工作站說明，因久未下雨，來自烏溪的水源減少，缺水情形日益嚴重，加上地下水位下降，霧峰地區20多口水井中近半數都抽不到水，導致農業灌溉用水不足問題更加惡化，已經自上星期實施分區輪流供水，同時規畫新開鑿2至4口水井，設法增加水源應急。

農水署霧峰站也強調，不少水井修復後仍然抽不到水，因而放棄，並無置之不理，目前動員水利小組長加強巡視，發現灌溉溝渠、水井損壞時，立刻回報著手修復，至於農田缺水灌溉是全國性現象，並非霧峰地區獨有。