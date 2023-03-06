久旱未雨竟發生憾事！屏東有農民為輪灌，晚間至三地門鄉青葉村路口進行分水動作，疑似電桿漏電，遭到電死、仰躺在水溝裡，屏東縣議員王景山找來台電人員巡查，詳細死因仍待檢警調查。

王景山指出，辛苦農民為了灌溉農作物，因缺水水量不足，大家要輪灌，不得不在晚上去分水灌溉，結果在分水過程因身體泡水，疑似因路燈漏電，被電到手腳捲縮死亡仰躺在水溝裡。

他強調，水溝水並不多，僅5、6公分，仰躺不至於溺斃，且身體呈現捲曲狀，疑似遭到電死，已請警方及台電公司一同檢測漏電狀況，盼能釐清死因。