台中大里大里區美群路今（8日）驚傳兩死命案，一對母子陳屍住宅，已無明顯生命徵象，現場一62歲女性手腕有刀傷，其37歲的兒子陳屍床上頸部有割傷，轄區霧峰警分局已封鎖現場，偵查隊及鑑識組已介入調查。

台中市消防局8日18時20分獲報，大里區美群路一巷弄民宅有一男一女陳屍屋內，立即派遺人員前往處理，救護人員到場，發現現場為自住透天住宅，房間內1男在床上脖子有割傷，其母躺在旁邊手腕有割傷，二人均已無氣息。

已知報案人是屋主，死亡的是一對母子，兩人身上分別有割傷，死亡原因還待調查釐清。