全國最大儲能廠將設在高雄市人口最多的鳳山區，連日來引發在地居民恐慌，高市府昨強調，將要求經濟部撤案退回，等釐清民眾的疑慮後，再行受理申請審查。對此，國民黨高市議員李雅靜透露，自己昨晚輾轉難眠，怒嗆中央法令不夠周延，不顧鄉親安危。

李雅靜今（6）日表示，昨晚失眠了，腦海不停的浮現，為什麼中央總是一而再的核准「對的事物設置在不對的地方！？」針對全台最大規模的儲能廠案，造成地方不滿，李雅靜也直言，相當不解，鳳山區人口密度高達每平方公里1萬3327人，在這麼人口稠密的地區，法規竟允許設置具有風險的儲能廠產業。

「雖然政策是對的，但法令卻不夠周延！」李雅靜感慨說，不完善的法令除了造成民眾、政府、產業三輸的局面，更讓民眾、公務單位承受無謂的風險，以儲能廠為例若發生火災，根據消防署說明，電池中所使用的電解質或高分子隔離膜等材料，皆具有可燃性，並潛藏著熱失控爆炸的危險，恐讓消防弟兄陷入極度危險之中。

李雅靜怒嗆，沒有道理讓業者賺大錢，而地方鄉親擔風險！以去年誠智里太陽能發電站及現在的三地能源儲能廠為例，都是合法申請獲准在緊鄰住宅區設置。

她疾呼，必須從法的源頭管控，應從立法院提案修法，限制具有危害風險的產業，不得設置在人口密度高的區域，而且必須通過環境生態影響評估等及地方政府進行在地現況的審核機制，充分保障民眾的居住安全。