新竹縣政府教育局舉辦第二屆「新竹縣全國街舞大賽」，12日起開放報名，今年比賽總獎金達22萬元，並邀請原子少年范范、House of akuma - Akuma Diva徐百川、BOOGSTUDIO田一德、TBC-柏青等知名舞蹈老師擔任比賽評審，歡迎熱愛街舞的民眾報名參賽，激盪出創意，一展舞技。

縣府教育局長楊郡慈表示，街舞可展現創意、力量，更是可改善心肺功能、增加肌肉彈性、提升人體肌肉的協調力、伸展度的有氧運動，去年首度舉辦新竹縣全國街舞大賽，即吸引許多社團、舞團共襄盛舉。

去年採取年齡分組，今年第二屆則改變分組方式，參賽者不分年齡都可報名，以KPOP排舞、團體排舞、ALL STYLE 2ON2、霹靂舞2ON2共4項比賽項目，評審陣容也十分堅強。

全國街舞大賽採線上報名，並且免費，即日起至5月20日16時止，有意願的民眾可至網址：https：／／danceonline.com.tw／報名。

正式賽事預計6月3日和4日，在竹北市水圳森林公園登場，活動當天提供「免費現場街舞教學」，讓舞蹈老師、選手與民眾一同互動，更有機會參加抽獎，抽到SYM三陽機車獨家贊助的機車等好禮。更多活動詳情，請持續關注新竹縣政府教育處青年事務科臉書粉絲專頁。

縣長楊文科表示，新竹縣是一座年輕的城市，縣民平均年齡僅39歲，「年輕、創意、活力」就是新竹縣的特色。為使青年的活力及創意能有發揮的空間，教育局青年事務科連續2年舉辦全國街舞大賽，鼓勵喜好街舞的民眾勇於追夢、表現自我，也趁比賽以舞蹈交流，不僅傳達街舞的價值，也散播街舞的魅力與熱情。