就他最忠實！世界棒球經典賽14場包場置入 不想看都難

2023世界棒球經典賽A組預賽3月8日將在台中開打，除正式賽外，更有4場官辦熱身賽，台中市警察局搭經典賽熱潮，特別拜託台中洲際棒球場在球賽開打前，在電視牆大螢幕播放警政署長黃明昭詐騙宣導影片，正式賽＋熱身賽14場次場場開打前，請球迷先看阻詐、識詐宣導再接續欣賞精彩賽事。

外號阿昭署長的黃明昭，上任後反詐宣導影片圶各大歡唱KTV、廟宇電視牆播放，這次世界棒球經典賽阿昭署長又來了！這次把署長推上洲際棒球場大螢幕的是台中市警察局，台中市五分局表示，這麼做為的就是讓更多民眾瞭解詐騙的內容和類型，讓熱血球迷遇到詐騙也能冷靜面對。

在一系列影片中，阿昭署長指出，詐騙前五名的類型分別為網路購物、投資型詐騙（飆股、低風險、虛擬貨幣，詐騙金額最高）、購物解除分期付款、假交友（愛情）詐騙及假冒親朋好友借錢。這些類型的詐騙占了去年受理的3萬多件詐騙案件將近7成，被害金額高達新台幣70億元，讓許多民眾損失慘重，因此不得不這樣耳提面命、不厭其煩的提醒，面對這些社會活動都要審慎以對、提高防衛心。

其中「假網路購物」占第首位，黃明昭分析原因，由於疫情影響生活方式改變，不須出門也能買到需要的東西，通常以遠低於市場行情價或打到骨折方式吸引民眾上當，收到的都是破銅爛鐵，利用的都是貪小便宜的心態。提醒民眾要慎選有信譽的（實體）商家或有搭配安全交易機制的商家，如有第三方支付，這樣比較有保障。

台中市第五警分局分局長陳松寅表示，經典賽賽事期間，歡迎球迷到場為中華隊加油或欣賞各國球員球技，球員展現精湛的球技呈現精采比賽給球迷，警察也致力打擊詐騙集團，做好識詐、打詐的工作。