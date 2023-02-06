星雲大師圓寂各界哀悼不捨，大師40餘年前應允當時北港朝天宮董事長郭慶文為媽祖寫歌，2006年大師完成媽祖紀念歌詞，但至今尚未譜曲，6日朝天宮表示歌詞公布後，有許多音樂家主動譜曲，但正式版本一直沒有確定，為紀念星雲大師，擬徵曲傳唱，近日將由董監事開會研議相關事宜。

朝天宮與佛光山均為國內宗教信仰重鎮，雙方保持交流，40餘年朝天宮董事長郭慶文在一次偶然機會中，請佛光山星雲大師為媽祖寫歌，星雲大師欣然答應，但因故遲未完成，2006年大師在80大壽前夕實現了對友人的承諾，寫下媽祖紀念歌詞。

媽祖紀念歌詞「巍巍乎媽祖，像高山的聳立；浩浩乎媽祖，像海洋的寬廣。是天上的聖母，是人間的明燈；是佛教的護法，是菩薩的化身。曾經入佛勤修道，曾在苦海作慈航；歷朝尊天后，聖德林默娘。威力大願滿十方，慈悲喜捨到處揚；威力大願滿十方，慈悲喜捨到處揚。」。

北港朝天宮表示，星雲大師完成媽祖紀念歌詞後，曾在廟前舉辦演唱活動，不少音樂家也主動譜曲，但正式曲目至今尚未確定，為了懷念星雲大師，擬徵曲傳唱，除了見證朝天宮與佛光山情誼，也讓更多人了解大師的慈悲與文采。