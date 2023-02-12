警政署署長黃明昭特別安排於今(12)日上午率同高雄市警察局林炎田局長等員警前往高雄佛光山弔唁星雲大師，並透過官方臉書「NPA署長室」撰文以示緬懷。黃明昭表示，星雲大師曾勉勵警察同仁，佛教有「五戒」，不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語及不飲酒，以此期許警察不僅是人民的公僕，更是移風易俗的人性工程師，想起大師就近取譬的苦心，格外發人深省。

星雲大師也曾受邀到警政署演講，再三強調：「現代人應以智慧領導情感，以慈悲提升情愛，如此面對人世任何兩難困境，才有方法及力量來化解問題。警察在執行勤務時雖是柔情鐵漢，退勤後也有心靈脆弱的一面，亟需宗教信仰力量的支持，才能度過人生的迷惘」。凡是在高屏縣市服務過的警察同仁，由於工作關係有幸親炙大師風範，留下深刻的印象，至今仍津津樂道。

黃明昭於今(12)日上午率同高雄市警察局林炎田局長等員警前往高雄佛光山弔唁星雲大師。(戴志揚翻攝)

佛光山法師慈悲為懷，疫情期間十萬火急致贈防疫物資至各警察單位，黃明照再三感謝佛光山對警界付出。(戴志揚翻攝)

佛光山平時協助警察宣導預防犯罪、避免毒害等活動，早已實際支援行之有年，另如同仁執行臨檢酒駕勤務，如有執勤受傷，更是第一時間前往慰問，給予同仁鼓勵加油。近幾年疫情期間，佛光山知道基層同仁身處高風險、第一線的防疫勤務，口罩、快篩試劑難免不敷使用，佛光山法師慈悲為懷，十萬火急致贈防疫物資至各警察單位，此善舉卻一直是默默付出。

黃明昭表示，星雲大師經常嘉許警察人員對社會的治安貢獻很大，給警界滿滿的正能量，更加深為民服務的無比信念。也曾對法師及警察同仁既認真又幽默地說過，如果他不出家當和尚，他最想當的是維護社會治安第一線的警察，尤其是可以護持人間正義的刑警人員。如今大師示滅圓寂，一生所求「平安幸福照五州」的心願，已開創了佛法在海內外遍地開花的盛況，法喜普施大地。