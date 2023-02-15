星雲大師圓寂，荼毘燒出許多顆舍利子，未料卻引發一些無謂的風波。

星雲大師在圓寂之前，曾宣稱他是「沒有舍利子」的，但骨殖火化後，竟留下不少顆晶瑩剔透的舍利子。佛光山主事者，可能一方面詫為神蹟，一方面也想藉此高抬星雲大師的功行，也順便為「人間佛教」作宣導，便將舍利子照片公諸於世。

消息傳出，社會紛紛表示驚詫，各媒體皆加以報導，多從正面的角度對星雲發師表示推崇。

未料一個民進黨側翼的粉專，竟盜用原圖，將其改頭換面，偽造成大陸商品網站上的「礦石」廣告，存心譏諷。網路假訊息傳播下來，視聽受到混淆，難免就有人懷疑是佛光山造假。事經佛光山澄清，原粉專也已撤下，原本應可告一段落，但又因星雲大師曾明言自己沒有舍利子，又引發某媒體人對佛光山的批判，認為其違背師訓，大有不當。

「舍利」一詞，是從梵文「śarīra」（設利羅）音譯而來，原指人死後的屍骨、遺骨，任何動物死後都會殘留；其中有時候會有一些形狀渾圓、光滑的結晶體，就被稱為「舍利子」或是「堅固子」。

從科學的角度來說，將遺骨在攝氏600到1600度之間進行低溫焚燒，骨頭內的碳酸鈣便有機會與人生前攝取的各種鹽類結合，燒結出漂亮的陶瓷狀結晶，原是不足為奇的。但是，在佛教流傳之下，尤其是相傳當初釋迦牟尼荼毘火化後，留下一石六斗的「舍利」，其中更有8萬4000顆的「舍利子」，因此，佛骨、舍利子便成為一種神聖的象徵，代表著佛教修行者功行圓滿的至高境界。

這是非常典型的「神物信仰」，凡是聲望卓著、受人景仰的宗教領袖，其遺物往往都被視為神聖的，如基督教的聖杯、聖槍、法櫃，乃至十字架、裹屍布都是如此，而廣為信徒所尊奉，更為其點染出許多神異的傳說。

佛教從漢代開始傳播於中國之後，大約在三國時期就開始有了「舍利」信仰，據《法苑珠林》所載，東吳孫權在江東所建的第一座佛寺「建初寺」，就導因於康僧會替他「變」出了一顆光燦燦的「舍利子」。這顆「舍利子」非常神奇，無論是用水浸、火燒、暴力椎擊，都不會損壞，甚至還能擊破銅盤，「光明四射，耀晃人目」。大概從此就開啟了中國人對「佛骨、舍利」的信仰。唐代應該是這種信仰達到高峰的時期，三藏法師玄奘的《大唐西域記》中，就記載了非常多有關「舍利」的文字，而唐憲宗14年，大迎佛骨，激起韓愈寫下〈諫迎佛骨表〉，更是唐代儒佛相爭的重大事件。也就在唐初，中國僧人死後火化得到「舍利子」，也開始逐漸傳揚開來，皎然在《杼山集》中，就曾寫了一名神悟禪師死後有500顆「舍利子」的事跡。

佛教是宗教，宗教信仰是但看你信或不信的，因此，「舍利子」的意義，自然是不能用科學的角度來加以解讀。佛典精深，上焉者可從哲學思維的角度深入探討，而自有其心領神悟之處，但對一般信眾而言，未必有興趣作更進一步的理解，反正信則信矣，有此「舍利子」為佐證，更可加深其信仰的程度，這正是「以神道設教」的一貫手法，至於當或不當，那就見仁見智了。

論者謂星雲大師已明言自己沒有舍利子，可佛光山卻刻意張揚舍利子，豈不是違背了師訓？在此，我們其實不妨將星雲大師生前之語，看作是一種「謙詞」，而這謙詞，事實上也可能與星雲大師對「舍利」的理解不無關係。

佛家講「舍利」，有「法身舍利」與「生身舍利」之別，以星雲大師潛研佛典的造詣而言，當然不可能不了解死後殘骸的「舍利」只是個表象，而真正有價值、有意義的「舍利」，還是在於佛教的經典，以及經典中蘊涵的妙義。說「無舍利」，其實正在強調真的「有舍利」，而「舍利」何在？豈非就在於人心向佛的那一念真誠？「無即是有」、「空實不空」，能從此處加以理解，又何必斤斤執念於「舍利」之有無呢？

有此信念，狗子尚可成佛，鸚鵡也有舍利，人間佛教的傳揚，豈不就在此一念之間？（作者為退休大學教授）

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