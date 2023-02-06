曾獲4座金馬獎、2座金鐘獎、1座亞太影展等多個獎項肯定的78歲歸亞蕾，主演電影《大青樹下》，詮釋被丈夫拋棄、個性守舊又好強的老太太，必須遠赴美國投靠身在當地的女兒，進一步帶出三代家庭的祕密與糾葛，並呈現出新移民在美國的家庭衝突。

電影刻畫美國新移民家庭面對三代不同價值觀的衝突。（采昌提供）

歸亞蕾貢獻影后級的細膩演出，傳神詮釋新移民面對家庭衝擊、了解、接納、突破等不同層次的心路歷程，讓她一舉榮獲巴黎國際電影節「國際最佳演員」，連帶本片也屢獲多項國際大獎肯定。

目前正長期定居美國的歸亞蕾，表示自己之所以接拍本片，完全是因為要鼓勵新銳導演，並對故事頗有共鳴：「我為兩個孩子長期定居美國，同樣也曾面臨移民的煎熬，當年老大來美國讀碩士，老二讀大學，我最擔心的適應問題，因為他們年紀都比較大了，很幸運沒讓我多操心。」

《大青樹下》是華裔新銳導演楊藜的首部劇情長片，她並身兼本片製片與編劇，以自身經歷撰寫故事，透露自己當時出國追求電影夢，從一開始不被家人理解，再到了解他們對自己的愛的過程。她透露寫劇本時，心裡正是以歸亞蕾的雛形來打造角色，而歸亞蕾最後答應接演，真是讓她夢想成真。