大甲波麗士送愛到家，幫助弱勢家庭過年超「暖」。(警方提供)

大甲波麗士送愛到家，幫助弱勢家庭過年超「暖」。(警方提供)

海線居民遇到冬天來臨，凜冽的海風若再加上生活的考驗，都讓弱勢家庭在即將到來的農曆年感到更加寒冷。大甲警分局員警在勤區查訪時，遇到需要協助的民眾，因行政中立身分無法及時伸出援手，卻又焦急想要幫助這些弱勢家庭，經常感到「巧婦難為無米之炊」。

警方指出，所幸在湄聖媽祖會陳理事長威宇伸出援手，透過員警敏銳的觀察力發掘到大甲區當地有急迫性需要幫助的家庭，在由大甲警分局蕭副分局長旭成親自帶領員警，一一將物資與紅包送到這些需要幫助的家庭，讓每個人都能開心過個溫暖的農曆春節。

大甲警分局副分局長蕭旭成表示，員警每每出任務時，會細心發現一些需要幫助的民眾，不論是經濟困難或者暫時性失業，警察在第一時間發現他們的難處，但常常苦無機會幫忙。今年特別不同的是，結合在地湄聖媽祖會的愛心，員警可以在最短時間迅速地將最有愛的物資包送到弱勢家庭手中，讓大甲地區民眾也都能一起暖心迎新年。