警政署長黃明昭為感謝新北警於春節期間仍不辭辛勞守護治安，特於今(21)日除夕夜傍晚，前往板橋分局後埔派出所與海山分局偵查隊、海山派出所頒發春節工作獎勵金。（警方提供）

警政署長黃明昭為感謝新北警於春節期間仍不辭辛勞守護治安，特於今(21)日除夕夜傍晚，前往板橋分局後埔派出所與海山分局偵查隊、海山派出所頒發春節工作獎勵金。（警方提供）

春節期間，警方維護治安沒有假期!今(112)年「加強重要節日安全維護工作」自112年1月1日起至30日止，為期共30日。警政署長黃明昭為感謝新北警於春節期間仍不辭辛勞守護治安，特於今(21)日除夕夜傍晚，前往板橋分局後埔派出所與海山分局偵查隊、海山派出所頒發春節工作獎勵金與慰勤，署長黃明昭表示，警察工作特殊，春節期間警察們還是必須負責轄區的治安交通工作，沒辦法休假返家與家人團聚，所以特地在除夕夜來慰問關懷同仁，署長還特別關心過年期間各宮廟交通疏導措施，多次叮嚀務必妥善規劃疏導人潮及車流。

長達十天的春節連假開始，而警察的重任卻不曾停止，因為工作性質特殊，在應與家人團聚的時節，警察為維護治安，仍須堅守崗位，只為讓民眾安心過好年，新北警表示對於任何宵小敢在春節期間犯案，新北警仍然秉持著以最短時間破案的精神，全力偵辦強勢壓制與執法。

署長黃明昭除了慰勉年節留守執勤的警務人員外，更對員警及協勤民力去年一整年為治安、交通付出的辛勞表示感謝，另新北市繁重的治安及交通任務皆需仰賴員警不眠不休的迅速偵破及努力疏導，謝謝所有同仁於春節連續假期期間，落實「加強重要節日安全維護工作」，全力做好「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」等三大工作主軸，讓民眾能安心過好年。