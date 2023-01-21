北市蘇姓男子17日凌晨酒後駕車停在中山北路、劍潭路路口呼呼大睡，巡邏員警上前盤查，蘇男驚醒後，竟急踩油門逃逸，員警追車到前方路口，對空鳴槍再射擊輪胎共開3槍，並且在福林路將人逮捕，所幸駕駛並未造成其他用路人受傷，蘇男酒測值0.45毫克，訊後依公共危險罪送辦。

本月17日凌晨1時許，員警巡邏發現一輛汽車在劍潭捷運站旁邊的紅綠燈，綠燈時車輛不為所動，駕駛坐在駕駛座上酣然入睡，員警擔心駕駛身體不適立即敲打車窗，示意搖下車窗，了解駕駛還能不能開車，但駕駛不願配合，立刻加速逃逸。

員警立刻鳴放警笛，並在前方路口，攔下該輛轎車，但駕駛仍不願熄火，員警立刻以警棍敲擊車窗，駕駛仍不理會並再次逃逸，員警擔心駕駛其他用路人安全，立刻拔槍朝輪胎射擊2槍，追至福林路254巷口將駕駛壓制在地上。

50歲的蘇姓男子，身上飄散出濃厚酒味，酒測值已經超過標準，他坦承心虛才會駕車逃逸，警訊後依違反公共危險罪送辦，警方呼籲，取締酒駕沒有假期，民眾切勿以身試法。

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