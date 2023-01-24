於各交通往來要道及易發生交通事故之路口（段），同步加強執法，以遏止重大違規行為。(彰化縣警察局提供／吳建輝彰化傳真)

特別是闖紅燈、超速等危及其他用人之違規行為加強取締。(彰化縣警察局提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣警彰化分局快官派出所29歲員警高偉倫，23日上午8點值勤完畢準備放過年假，不料返家停等紅燈時遭後方小客車追撞，當場死亡。(本報資料照片)

彰化縣警彰化分局快官派出所29歲員警高偉倫，23日上午8點值勤完畢準備放過年假，不料返家停等紅燈時遭後方小客車追撞，當場死亡，彰化縣警察局今宣布，將連續3天全縣取締交通違規「同步大執法」，誓言絕不讓憾事繼續發生。

員警高偉倫剛調彰化服務兩星期，意外發生車禍遭撞死，因上下班途中屬因公死亡，將從優撫卹，彰化警方協助家屬成立治喪委員會，其服務的快官派出所所長今也全天守候在高雄，與高偉倫家人共同處理喪葬事宜。

彰化縣警察局局長張國雄表示，對於警職生涯才剛開始的年輕員警因公死亡深感遺憾，更對肇事者的行為感到震怒，將會竭盡全力替同仁增取撫卹與協助後續處理，另將嚴格針對易肇事交通違規加強取締，減少類似案件發生。

彰化縣警察局今宣布，24日起將連續3天全縣取締交通違規「同步大執法」，於各交通往來要道及易發生交通事故之路口（段），同步加強執法，以遏止重大違規行為，特別是闖紅燈、超速等危及其他用人之違規行為加強取締，誓言絕不讓憾事繼續發生。

依據警政署統計2022年1月到10月共發生30萬4026件A1與A2的重大車禍，與去年同期相比增加1萬5750件，其中 6成發生在路口，無號誌路口與閃紅閃黃燈路口事故傷亡又占2成多。彰化縣警局強調，取締僅是手段而非目的，為有效改善交通秩序，端賴全民共同遵守交通規則，以免造成他人生命財產損失。

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